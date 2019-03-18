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Хацкевич отреагировал на разговоры о своей отставке


фото: fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич ответил на вопрос о своей возможной отставке

Об этом сообщает "Динамомания" .

На вопрос, почему тренер "Динамо" так спокойно относится к разговорам о своей возможной отставке, Александр Хацкевич ответил, что по такой логике тренера "Челси" Маурицио Сарре было нужно увольнять еще до матчей с киевлянами в Лиге Европы.

"Тогда Сарре нужно было увольнять еще до матчей с нами, но там человек работает, и все уже забыли, а вы о каких-то отставках. Тогда здесь после каждой игры нужно убирать тренера", - сказал Хацкевич.

Также белорусский тренер выразил недовольство комплектацией команды в зимнее трансферное окно.

"После приобретения Соля у нас был вариант взять в аренду еще одного форварда. Мне нужно было настоять на этом. Входить в сезон с Солем и Русиным ... Сейчас вылетел Вербичи, которого мы использовали в атаке. Наши селекционеры просматривали центрального защитника из Бельгии, но он не захотел ехать в наш чемпионат ", - пояснил Хацкевич.

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