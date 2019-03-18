Хацкевич отреагировал на разговоры о своей отставке
Об этом сообщает "Динамомания" .
На вопрос, почему тренер "Динамо" так спокойно относится к разговорам о своей возможной отставке, Александр Хацкевич ответил, что по такой логике тренера "Челси" Маурицио Сарре было нужно увольнять еще до матчей с киевлянами в Лиге Европы.
"Тогда Сарре нужно было увольнять еще до матчей с нами, но там человек работает, и все уже забыли, а вы о каких-то отставках. Тогда здесь после каждой игры нужно убирать тренера", - сказал Хацкевич.
Также белорусский тренер выразил недовольство комплектацией команды в зимнее трансферное окно.
"После приобретения Соля у нас был вариант взять в аренду еще одного форварда. Мне нужно было настоять на этом. Входить в сезон с Солем и Русиным ... Сейчас вылетел Вербичи, которого мы использовали в атаке. Наши селекционеры просматривали центрального защитника из Бельгии, но он не захотел ехать в наш чемпионат ", - пояснил Хацкевич.
- Напомним, 17 марта в 22-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило в Киеве "Олимпик" и осталось на расстоянии в 7 очков от "Шахтера".
- 14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" крупно проиграло дома английскому "Челси" и выбыло из турнира.
- Киевское "Динамо" потерпело от английского "Челси" свое самое большое в истории домашнее поражение в еврокубках.
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