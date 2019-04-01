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Взрывы в Кропивницком: умер водитель автоцистерны с газом

31 марта в 20:10 в больнице скончался водитель автоцистерны с газом, которая 27 марта взорвалась на автостоянке в Кропивницком

Об этом сообщила заведующая ожоговым отделением областной больницы Наталья Корчака, передает канал "Кировоград" в Facebook.

"В больнице скончался водитель автоцистерны с газом, что 27 марта взорвалась на автостоянке в Кропивницкому. Произошло это вчера в 20:10", - говорится в сообщении.

В частности, 29 марта 58-летнего Анатолия из Кривого Рога перевели из реанимационного отделения в ожоговое.

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