Взрывы в Кропивницком: умер водитель автоцистерны с газом

1 апреля, 2019, 14:02

31 марта в 20:10 в больнице скончался водитель автоцистерны с газом, которая 27 марта взорвалась на автостоянке в Кропивницком

Об этом сообщила заведующая ожоговым отделением областной больницы Наталья Корчака, передает канал "Кировоград" в Facebook.

"В больнице скончался водитель автоцистерны с газом, что 27 марта взорвалась на автостоянке в Кропивницкому. Произошло это вчера в 20:10", - говорится в сообщении.

В частности, 29 марта 58-летнего Анатолия из Кривого Рога перевели из реанимационного отделения в ожоговое.