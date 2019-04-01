Взрывы в Кропивницком: умер водитель автоцистерны с газом
1 апреля, 2019, 14:02
31 марта в 20:10 в больнице скончался водитель автоцистерны с газом, которая 27 марта взорвалась на автостоянке в Кропивницком
Об этом сообщила заведующая ожоговым отделением областной больницы Наталья Корчака, передает канал "Кировоград" в Facebook.
"В больнице скончался водитель автоцистерны с газом, что 27 марта взорвалась на автостоянке в Кропивницкому. Произошло это вчера в 20:10", - говорится в сообщении.
В частности, 29 марта 58-летнего Анатолия из Кривого Рога перевели из реанимационного отделения в ожоговое.
- Напомним, 27 марта в Кропивницкому вспыхнул пожар на автостоянке. В результате взрыва пострадали три человека, горело 15 автомобилей.
- В прокуратуре сообщили, что взрывы в Кропивницкого на газозаправочной станции произошли из-за нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа.
- Кировоградская местная прокуратура объявила о подозрении руководителю предприятия "Элан-Ви" и главному инженеру этой компании.
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