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Папа Римский объяснил, можно ли назвать Месси богом


фото: El País
Папа Римский Франциск рассказал, можно ли называть аргентинского футболиста Лионеля Месси богом

Об этом Папа Римский Франциск рассказал в интервью программе Salvados на телеканале La Sexta .

Папа Римский объяснил, что говорить, что Лионель Месси - бог, это теоретически святотатство.

"Чисто теоретически это святотатство. Нельзя так говорить, и я в это не верю. Люди могут называть его богом так же, как могут сказать" я тебя обожаю ". Но поклоняться можно только Богу. Это выражение мнения людей. Он бог с м мячом на поле - это популярный способ выразить свое мнение ", - сказал Папа Римский Франциск и добавил, что Месси хороший футболист, но не Бог.

  • Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси забивает не менее 40 голов десятый сезон подряд.
  • Точный удар форварда Лионеля Месси в полуфинале Кубка Испании сезона-2006/07 признан лучшим в истории "Барселоны".
  • Лионель Месси сделал хет-трик в матче чемпионата Испании против "Бетиса" и стал рекордсменом "Барселоны" по количеству одержанных побед.
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