Папа Римский объяснил, можно ли назвать Месси богом
1 апреля, 2019, 14:07
Папа Римский Франциск рассказал, можно ли называть аргентинского футболиста Лионеля Месси богом
Об этом Папа Римский Франциск рассказал в интервью программе Salvados на телеканале La Sexta .
Папа Римский объяснил, что говорить, что Лионель Месси - бог, это теоретически святотатство.
"Чисто теоретически это святотатство. Нельзя так говорить, и я в это не верю. Люди могут называть его богом так же, как могут сказать" я тебя обожаю ". Но поклоняться можно только Богу. Это выражение мнения людей. Он бог с м мячом на поле - это популярный способ выразить свое мнение ", - сказал Папа Римский Франциск и добавил, что Месси хороший футболист, но не Бог.
- Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси забивает не менее 40 голов десятый сезон подряд.
- Точный удар форварда Лионеля Месси в полуфинале Кубка Испании сезона-2006/07 признан лучшим в истории "Барселоны".
- Лионель Месси сделал хет-трик в матче чемпионата Испании против "Бетиса" и стал рекордсменом "Барселоны" по количеству одержанных побед.
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