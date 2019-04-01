Папа Римский объяснил, можно ли назвать Месси богом

1 апреля, 2019, 14:07

Папа Римский Франциск рассказал, можно ли называть аргентинского футболиста Лионеля Месси богом

Об этом Папа Римский Франциск рассказал в интервью программе Salvados на телеканале La Sexta .

Папа Римский объяснил, что говорить, что Лионель Месси - бог, это теоретически святотатство.

"Чисто теоретически это святотатство. Нельзя так говорить, и я в это не верю. Люди могут называть его богом так же, как могут сказать" я тебя обожаю ". Но поклоняться можно только Богу. Это выражение мнения людей. Он бог с м мячом на поле - это популярный способ выразить свое мнение ", - сказал Папа Римский Франциск и добавил, что Месси хороший футболист, но не Бог.