Месси установил очередной невероятный рекорд
30 марта, 2019, 21:47
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси забивает не менее 40 голов десятый сезон подряд
Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".
Лионель Месси сделал дубль за "Барселону" в ворота "Эспаньола" и принес своей команде победу в каталонском дерби в 29-м туре чемпионата Испании - 2:0.
Таким образом, 31-летний аргентинец забил 40-й и 41-й гол в сезоне во всех турнирах.
Месси забивает не менее 40 голов в 10 сезонах подряд.
- Напомним, 30 марта дубль Лионеля Месси принес "Барселоне" победу над "Эспаньолом" в каталонском дерби в чемпионате Испании по футболу.
- Точный удар форварда Лионеля Месси в полуфинале Кубка Испании сезона-2006/07 признан лучшим в истории "Барселоны" .
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