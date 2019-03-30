Месси установил очередной невероятный рекорд

30 марта, 2019, 21:47

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси забивает не менее 40 голов десятый сезон подряд

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".

Лионель Месси сделал дубль за "Барселону" в ворота "Эспаньола" и принес своей команде победу в каталонском дерби в 29-м туре чемпионата Испании - 2:0.

Таким образом, 31-летний аргентинец забил 40-й и 41-й гол в сезоне во всех турнирах.

Месси забивает не менее 40 голов в 10 сезонах подряд.