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Месси установил очередной невероятный рекорд


фото: twitter
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси забивает не менее 40 голов десятый сезон подряд

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".

Лионель Месси сделал дубль за "Барселону" в ворота "Эспаньола" и принес своей команде победу в каталонском дерби в 29-м туре чемпионата Испании - 2:0.

Таким образом, 31-летний аргентинец забил 40-й и 41-й гол в сезоне во всех турнирах.

Месси забивает не менее 40 голов в 10 сезонах подряд.

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