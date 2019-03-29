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Гол Месси признали лучшим в истории "Барселоны" - видео


фото: Reuters
Точный удар форварда Лионеля Месси в полуфинале Кубка Испании сезона-2006/07 признан лучшим в истории "Барселоны"

Об этом сообщает официальный сайт каталонцев.

После 60 отборочных раундов в финал вышли четыре забитых мяча - три в исполнении Месси и один от Серджио Роберто.

Гол аргентинского форварда в ворота "Хетафе" набрал 45% голосов и занял первое место.

На втором месте - гол Месси в ворота "Атлетико" в финале Кубка Испании 2014/15, который набрал 28% голосов

За гол аргентинца в ворота "Реала" в Лиге чемпионов-2010/11, который занял третье место, проголосовало 16% людей.

Четвертое место (11%) занял гол Серджио Роберто в ворота ПСЖ в матче Лиги чемпионов 2016/17.

Голосование длилось три месяца, в нем приняло участие более 500 тысяч  человек из более чем 160 стран.

Месси вручили приз за лучший гол в истории "Барселоны".

  • Лионель Месси сделал хет-трик в матче чемпионата Испании против "Бетиса" и стал рекордсменом "Барселоны" по количеству полученных побед.
  • Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал восьмой хет-трик в Лиге чемпионов и повторил достижение нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
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