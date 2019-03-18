Месси сделал хет-трик и побил очередной рекорд в "Барселоне"

18 марта, 2019, 08:55

Лионель Месси сделал хет-трик в матче чемпионата Испании против "Бетиса" и стал рекордсменом "Барселоны" по количеству одержанных побед

Об этом сообщает Еспресо.TV .

17 марта в матче 28-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Бетис" - 4: 1. Героем встречи стал форвард каталонцев Лионель Месси, оформивший хет-трик. Также он вышел на первое место в истории клуба по количеству побед - 477 в 674 матчах. Аргентинец превзошел достижение Хави, на счету которого 476 побед в 767 играх.

31-летний Месси в нынешнем сезоне принял участие в 26 матчах испанского чемпионата, в которых стал автором 29 забитых мячей, а также отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действителен до 2021 года.

"Барселона" набрала 66 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу. Каталонцы опережают ближайшего преследователя - "Атлетико" - на 10 очков.