"Сломали российский сценарий первого тура": Порошенко о результатах экзитполов
31 марта, 2019, 20:52
Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур сломом сценария Кремля по первому туру украинских выборов
Об этом Порошенко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Сегодня мы, украинцы, сломали российский сценарий первого тура. Ибо точно не Порошенко они хотели видеть во втором туре", - сказал Порошенко.
Президент назвал выборы соответствующими демократическим стандартам.
"Выборы были свободными, соответствовали всем стандартам ОБСЕ", - сказал Порошенко.
Также президент отметил беспрецедентное количество международных наблюдателей.
"Нам нечего было прятать, каждый участок был открыт", - добавил Порошенко.
Порошенко также назвал своего оппонента Владимира Зеленского марионеткой бизнесмена Игоря Коломойского и заявил, что с 1 апреля начинает борьбу во втором туре.
- Напомним, по данным национального экзит-пола трех социологических служб по состоянию на 18:00 , Владимир Зеленский набрал 30,4%, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
- По данным штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский , на втором месте - глава ВО "Батькивщина".
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