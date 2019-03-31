"Сломали российский сценарий первого тура": Порошенко о результатах экзитполов

31 марта, 2019, 20:52

Об этом Порошенко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Сегодня мы, украинцы, сломали российский сценарий первого тура. Ибо точно не Порошенко они хотели видеть во втором туре", - сказал Порошенко.

Президент назвал выборы соответствующими демократическим стандартам.

"Выборы были свободными, соответствовали всем стандартам ОБСЕ", - сказал Порошенко.

Также президент отметил беспрецедентное количество международных наблюдателей.

"Нам нечего было прятать, каждый участок был открыт", - добавил Порошенко.

Порошенко также назвал своего оппонента Владимира Зеленского марионеткой бизнесмена Игоря Коломойского и заявил, что с 1 апреля начинает борьбу во втором туре.