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"Сломали российский сценарий первого тура": Порошенко о результатах экзитполов


фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур сломом сценария Кремля по первому туру украинских выборов

Об этом Порошенко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Сегодня мы, украинцы, сломали российский сценарий первого тура. Ибо точно не Порошенко они хотели видеть во втором туре", - сказал Порошенко.

Президент назвал выборы соответствующими демократическим стандартам.

"Выборы были свободными, соответствовали всем стандартам ОБСЕ", - сказал Порошенко.

Также президент отметил беспрецедентное количество международных наблюдателей.

"Нам нечего было прятать, каждый участок был открыт", - добавил Порошенко.

Порошенко также назвал своего оппонента Владимира Зеленского марионеткой бизнесмена Игоря Коломойского и заявил, что с 1 апреля начинает борьбу во втором туре.

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