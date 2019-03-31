ОПОРА рассказала, как правильно голосовать

31 марта, 2019, 10:32

Гражданская сеть ОПОРА, которая занимается наблюдением за соблюдением законности при проведении в Украине выборов, подробно объяснила избирателям порядок их действий на избирательном участке

Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу организации.

Сначала избиратель предъявляет паспорт, расписывается в списке избирателей и контрольном талоне бюллетеня, получает бюллетень.

"Пока будете расписываться за получение бюллетеня в списке избирателей, заодно можете посмотреть, проголосовали ли уже другие члены вашей семьи. Особенно, если вы знаете, что ваши родственники еще не голосовали, а какая-то подпись напротив их фамилии уже стоит. В случае такой ситуации надо сразу обратиться к наблюдателям и написать заявление в полицию", - отмечают наблюдатели.

Заполнять бюллетень надо самостоятельно и только в кабине для тайного голосования. В квадрате напротив фамилии понравившегося кандидата надо сделать отметку "плюс" ( "+") или другую, удостоверяющую ваш выбор. Проголосовать можно только за одного кандидата. После этого необходимо опустить бюллетень в ящик, не демонстрируя свое волеизъявление никому вокруг.

"Стоит отметить, что избиратель имеет право на ошибку. Если вы допустили ошибку в бюллетене, то можно безотлагательно обратиться к члену комиссии, выдавшему вам бюллетень, и сообщить об этой ситуации. Новый бюллетень можно получить только в обмен на испорченный. Ну и злоупотреблять такой процедурой не стоит, прибегнуть к ней можно только один раз", - отмечается в сообщении.

Справка

На этих выборах было зарегистрировано рекордное количество кандидатов - 44. После отказа отдельных кандидатов баллотироваться их количество уменьшилось до 39.

Голосование состоится в 199 избирательных округах на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Автономной республики Крым и города Севастополя) и едином заграничном избирательном округе. Ориентировочное количество избирателей, которые будут голосовать в 199 избирательных округах, составляет 29,9 млн, информирует гражданская сеть ОПОРА.

Ориентировочное количество участков в 199 округах составляет 29 тыс. 888, еще 101 участок находится в заграничном избирательном округе.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, во время голосования у каждого избирательного участка будут дежурить двое полицейских и один спасатель.

В этом году граждане имели возможность изменить место голосования без изменения избирательного адреса. Этой возможностью воспользовались 315 725 избирателей.