Сегодня Украина выбирает президента

31 марта, 2019, 07:35

В воскресенье, 31 марта 2019 года, в 08:00 откроются избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00

Как утверждает ст. 2 действующего закона "О выборах президента", право голоса на них имеют граждане Украины, которым на день выборов исполнилось 18 лет. Чтобы проголосовать, при себе необходимо иметь паспорт, напоминает Еспресо.TV.

Выборы президента равны, то есть граждане Украины участвуют в выборах на равных основаниях (ч. 1 ст. 3), голоса всех без исключения граждан являются равнозначными.

При этом каждый избиратель имеет один голос, а право голоса может быть использовано им только на одном избирательном участке, где он включен в список избирателей (ч. 2 ст. 3).

Вместе с тем, выборы являются добровольными и свободными.

Никто не может быть принужден к участию или неучастию в выборах.

Применение насилия, угроз, обмана, подкупа или любых других действий, препятствующих свободному формированию и свободному выявлению воли избирателя, запрещается.

Справка

На этих выборах было зарегистрировано рекордное количество кандидатов - 44. После отказа отдельных кандидатов баллотироваться их количество уменьшилось до 39.

Голосование состоится в 199 избирательных округах на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Автономной республики Крым и города Севастополя) и едином заграничном избирательном округе. Ориентировочное количество избирателей, которые будут голосовать в 199 избирательных округах, составляет 29,9 млн, информирует гражданская сеть ОПОРА.

Ориентировочное количество участков в 199 округах составляет 29 тыс. 888, еще 101 участок находится в заграничном избирательном округе.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, во время голосования у каждого избирательного участка будут дежурить двое полицейских и один спасатель.

В этом году граждане имели возможность изменить место голосования без изменения избирательного адреса. Этой возможностью воспользовались 315 725 избирателей.