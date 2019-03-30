Во время голосования возле каждого избирательного участка будут дежурить двое полицейских и один спасатель, - Аваков

30 марта, 2019, 07:51

Безопасность в день выборов президента Украины, 31 марта 2019 года, в общем будут гарантировать 135,4 тыс. сотрудников МВД, непосредственно правопорядок на избирательных участках - 78 тыс. полицейских и спасателей

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков у себя на Facebook, информирует Еспресо.TV .

"Безопасность вашего голосования на выборах 31 марта гарантировать 135400 сотрудников МВД Украины. Безопасность и правопорядок в избирательных комиссиях (участковых, окружных и ЦИК) - 78 тыс полицейских и спасателей. То есть возле каждого избирательного участка будут постоянно дежурить два сотрудника полиции и один спасатель ", - написал глава МВД вечером в пятницу, 29 марта.

По его данным, маршруты 3246 патрульных экипажей из 11400 полицейскими переориентированы так, чтобы прибыть на вызов к избирательному участку максимально оперативно.

Для обеспечения фиксации и квалификации преступлений во всех населенных пунктах Украины будут дежурить группы быстрого реагирования патрульной полиции. Для проведения следственных действий сформирован 1127 следственно-оперативных групп (4500 полицейских).

По всей стране будут дежурить взрывотехнические подразделения Нацполициии (147 групп, 223 человека) и ГСЧС (71 группа, 339 специалистов), включая кинологов и собак, и 107 радиохимических расчетов (325 человек). На пожарных постах будут дежурить 28,8 тыс. сотрудников ГСЧС.

Безопасность в пунктах пропуска дополнительно гарантировать 169 групп Госпогранслужбы (1700 человек). 326 групп (1,3 тыс. пограничников) дополнительно привлекаются на усиленное патрулирование приграничных районов.

1,9 тыс. сотрудников Государственной миграционной службы (ГМС) по всей стране помогут оперативно решить проблемы с паспортами и регистрацией, если это будет возможно в рамках закона. Кроме того, ГМС обеспечит взаимодействие с ОИК, ЦИК, органами регистрации и Нацполицией (относительно уточнения сведений и о возможных правонарушениях).

На режим оперативного дежурства переводятся подразделения КОРД, ТОР и Авиационная служба безопасности МВД. В резерв дополнительно заменят на дежурство 8213 бойцов Нацгвардии и 3600 полицейских.

Координацию и взаимодействие всех служб и сотрудников, задействованных в обеспечении порядка и безопасности выборов, осуществляет Ситуационный центр МВД. В его работе принимают участие представители центральных органов власти, координируемых МВД, представители Гражданской сети "Опора" и миссий международных наблюдателей. В ситуационном центре круглосуточно работает горячая линия + 38044-254-97-56.

Для приема информации от иностранных наблюдателей в центре дежурят полицейские, которые владеют английским языком. Информацию также можно присылать на redactor@police.gov.ua.

Обращаясь к избирателям, Аваков отметил: "Если вы заметили нарушение избирательного законодательства или общественной безопасности - обратитесь к полицейскому. Или - к любому сотруднику МВД: спасителю, нацгвардийцу, пограничнику".

Если противоправное действие происходит в помещении избирательного участка, то решение о привлечении полиции принимает избирательная комиссия.

"Перед тем как на ваш избирательный участок привезли бюллетени, он (участок) был проверен взрывотехниками, пиротехники и кинологами со служебными собаками. С этого момента он находится под круглосуточным контролем полиции до самого открытия - он безопасен!" - заверил министр.

Он также призвал избирателей не участвовать в сомнительных схемах, связанных с куплей-продажей голосов, в нечестных нелегитимных процедурах голосования.

"Повторю главное. МВД вне политики. Наша цель - честные и прозрачные выборы, безопасность и порядок во время голосования, обеспечение невмешательства к работе комиссий при подсчете голосов и транспортировки протоколов. У нас есть силы, возможности и мотивация. Голосуйте спокойно, голосуйте честно ! Мы защитим вас и ваш голос! Это наша обязанность ", - подытожил Аваков.

Справка

Очередные выборы президента Украины назначены на завтра, 31 марта.

Голосование на участках пройдет с 08:00 до 20:00.

Для того, чтобы проголосовать, нужен паспорт.

Сегодня же в стране - день тишины. Публичная агитация за или против кого-либо из кандидатов наказывается штрафом от 510 до 850 грн .