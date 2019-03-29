//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В случае победы на выборах "неудобного" кандидата Россия планирует финансировать беспорядки, - Тимчук


фото: apostrophe
Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук рассказал, каким может быть сценарий Кремля для Украины после выборов президента

Об этом он написал в своем Facebook.

По словам Тымчука, Москва продолжает вмешиваться во внутренние дела других стран и сейчас сосредоточилась на Украине. В Кремле планируют распространять вирусные программы, атаковать серверы ЦИК, окружных комиссий, снимать информацию с сайтов политических партий.

"Из представителей международных организаций и дипломатов доносится информация о том, что Россия надеется на приход к власти нового президента Украины, который настроен на т. н. "Мирное решение проблемы Донбасса" и "улучшение двусторонних отношений". При этом подчеркивается, что население Украины на данном этапе заинтересовано только в вопросах экономического благополучия, и ради этого готово наладить добрососедские отношения с РФ, а это возможно только при избрании пророссийского кандидата", - отмечает Тимчук.

Москва использует и УПЦ МП, запугивая людей и нагнетая ситуацию. Также Россия распространяет фейки о нарушении Киевом Минских договоренностей, зато не собираясь регулировать ситуация на Донбассе и освобождать украинских военнопленных и политзаключенных.

"Уже сегодня Кремль готовит целый арсенал инструментов для объявления нелегитимности президентских выборов, в случае провала нужного ему кандидата. Спецслужбы РФ осуществляют активный мониторинг украинских социальных сетей, СМИ, брифингов и мероприятий украинских правозащитных, религиозных и общественных организаций. Все это проводится с целью выявления "фактов" которые в дальнейшем можно было бы интерпретировать как "доказательства нарушений избирательного законодательства", - говорит координатор "Информационного сопротивления".

Кроме этого, Тимчук отметил, что РФ планирует финансировать так называемых "активистов", которые будут выражать недовольство результатами подсчета голосов и провоцировать нарушения на выборах в Украине и на участках за рубежом.

"В случае признания результатов президентских выборов законными и победы на них сил, которые в Москве называют "партией войны", Кремль разрабатывает сценарий снижения их рейтинга в процессе парламентских выборов, а основные усилия будут направлены на формирование пророссийского большинства. Цель ясна - спровоцировать в Украине противостояние депутатского корпуса и президента, что приведет к недееспособности всего государственного аппарата и блокировки Верховной Радой назначения лояльного ему премьер-министра ", - подытожил он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 марта, 2019 пятница

больше новостей

29 марта, 2019 пятница

28 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать