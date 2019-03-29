В случае победы на выборах "неудобного" кандидата Россия планирует финансировать беспорядки, - Тимчук
Об этом он написал в своем Facebook.
По словам Тымчука, Москва продолжает вмешиваться во внутренние дела других стран и сейчас сосредоточилась на Украине. В Кремле планируют распространять вирусные программы, атаковать серверы ЦИК, окружных комиссий, снимать информацию с сайтов политических партий.
"Из представителей международных организаций и дипломатов доносится информация о том, что Россия надеется на приход к власти нового президента Украины, который настроен на т. н. "Мирное решение проблемы Донбасса" и "улучшение двусторонних отношений". При этом подчеркивается, что население Украины на данном этапе заинтересовано только в вопросах экономического благополучия, и ради этого готово наладить добрососедские отношения с РФ, а это возможно только при избрании пророссийского кандидата", - отмечает Тимчук.
Москва использует и УПЦ МП, запугивая людей и нагнетая ситуацию. Также Россия распространяет фейки о нарушении Киевом Минских договоренностей, зато не собираясь регулировать ситуация на Донбассе и освобождать украинских военнопленных и политзаключенных.
"Уже сегодня Кремль готовит целый арсенал инструментов для объявления нелегитимности президентских выборов, в случае провала нужного ему кандидата. Спецслужбы РФ осуществляют активный мониторинг украинских социальных сетей, СМИ, брифингов и мероприятий украинских правозащитных, религиозных и общественных организаций. Все это проводится с целью выявления "фактов" которые в дальнейшем можно было бы интерпретировать как "доказательства нарушений избирательного законодательства", - говорит координатор "Информационного сопротивления".
Кроме этого, Тимчук отметил, что РФ планирует финансировать так называемых "активистов", которые будут выражать недовольство результатами подсчета голосов и провоцировать нарушения на выборах в Украине и на участках за рубежом.
"В случае признания результатов президентских выборов законными и победы на них сил, которые в Москве называют "партией войны", Кремль разрабатывает сценарий снижения их рейтинга в процессе парламентских выборов, а основные усилия будут направлены на формирование пророссийского большинства. Цель ясна - спровоцировать в Украине противостояние депутатского корпуса и президента, что приведет к недееспособности всего государственного аппарата и блокировки Верховной Радой назначения лояльного ему премьер-министра ", - подытожил он.
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