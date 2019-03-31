Начали голосовать украинцы в США
31 марта, 2019, 17:43
Начал работу избирательный участок 900089, расположенный в столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне
Об этом сообщает посольство Украины в США.
Согласно сообщению, первыми избирателями стали двое молодых людей, которым недавно исполнилось 18 лет.
Раньше всего голосования за президента Украины началось и завершилось на избирательном участке в Канберре , Австралия. В Европе избирательные участки открывались одновременно с украинским или с разницей в один-два часа.
На избирательных участках в Польше , Чехии , Германии и Эстонии образовались длинные очереди.
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