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Начали голосовать украинцы в США

Начал работу избирательный участок 900089, расположенный в столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Согласно сообщению, первыми избирателями стали двое молодых людей, которым недавно исполнилось 18 лет.

Раньше всего голосования за президента Украины началось и завершилось на избирательном участке в Канберре , Австралия. В Европе избирательные участки открывались одновременно с украинским или с разницей в один-два часа.

На избирательных участках в Польше , Чехии , Германии и Эстонии образовались длинные очереди.

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