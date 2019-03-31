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В Австралии завершилось голосование на выборах президента Украины, явка составила 7,2% - ЦИК

31 марта завершилось голосование на выборах президента Украины на избирательном участке в Австралии (м.Канберра)

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

В частности, сообщается, что проголосовали 125 человек с 1737 включенных в список избирателей.

"Первыми закончили голосования на очередных выборах Президента Украины граждане Украины на заграничном избирательном участке № 900001, который расположен на территории Посольства Украины в Австралии (город Канберра). Здесь голосование началось по киевскому времени в 23 часов 30 марта и будет закончилось в 12:00 31 марта.", - сообщили в ЦИК.

По информации ЦИК, в список избирателей на этом участке было включено 1 тыс. 737 человек.

"Избирательные бюллетени для голосования получили 125 избирателей, что составило 7,2% от включенных в список избирателей", - говорится в в сообщении.

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