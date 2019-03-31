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Украинцы стоят в очередях на избирательные участки в Праге, Берлине и Таллине чтобы проголосовать


фото: Юрій Кусмак
На зарубежных участках в Праге, Берлине и Таллине украинцы ждут в огромных очередях чтобы проголосовать

Соответствующие фото опубликовали в соцмережех.

В частности, посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис опубликовал в Twitter фото очереди, растянувшейся на две улицы.

"В Праге интерес к выборам очень большой", - написал он.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обнародовал в Twitter фото очереди на избирательный участок в Берлине.

"Как же приятно, что так много наших соотечественников пришли на выборы Президента Украины в Берлине!" - сообщил Мельник.

Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца сообщила, что большая очередь сформировалась также в Таллинне.

"Приятно видеть, как много граждан Украины хотят проголосовать на выборах Президента Украины в Эстонии", - написала посол.

Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента. В 08:00 открылись избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.

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