Украинцы стоят в очередях на избирательные участки в Праге, Берлине и Таллине чтобы проголосовать
Соответствующие фото опубликовали в соцмережех.
В частности, посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис опубликовал в Twitter фото очереди, растянувшейся на две улицы.
"В Праге интерес к выборам очень большой", - написал он.
В Праге интерес к выборам очень большой pic.twitter.com/yk4YUFCPpE- Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) March 31, 2019
Посол Украины в Германии Андрей Мельник обнародовал в Twitter фото очереди на избирательный участок в Берлине.
"Как же приятно, что так много наших соотечественников пришли на выборы Президента Украины в Берлине!" - сообщил Мельник.
Как же приятно, что так много наших соотечественников пришли на выборы Президента Украины в Берлине! pic.twitter.com/3oJxYVGEF6- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 31, 2019
Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца сообщила, что большая очередь сформировалась также в Таллинне.
"Приятно видеть, как много граждан Украины хотят проголосовать на выборах Президента Украины в Эстонии", - написала посол.
Приятно видеть, как много граждан Украины хотят проголосовать на выборах Президента Украины в Эстонии # Вибори2019 pic.twitter.com/vTo3MdNxqc- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 31, 2019
Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента. В 08:00 открылись избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.
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