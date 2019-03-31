Украинцы стоят в очередях на избирательные участки в Праге, Берлине и Таллине чтобы проголосовать

31 марта, 2019, 15:19

На зарубежных участках в Праге, Берлине и Таллине украинцы ждут в огромных очередях чтобы проголосовать

Соответствующие фото опубликовали в соцмережех.

В частности, посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис опубликовал в Twitter фото очереди, растянувшейся на две улицы.

"В Праге интерес к выборам очень большой", - написал он.

В Праге интерес к выборам очень большой pic.twitter.com/yk4YUFCPpE - Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) March 31, 2019

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обнародовал в Twitter фото очереди на избирательный участок в Берлине.

"Как же приятно, что так много наших соотечественников пришли на выборы Президента Украины в Берлине!" - сообщил Мельник.

Как же приятно, что так много наших соотечественников пришли на выборы Президента Украины в Берлине! pic.twitter.com/3oJxYVGEF6 - Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 31, 2019

Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца сообщила, что большая очередь сформировалась также в Таллинне.

"Приятно видеть, как много граждан Украины хотят проголосовать на выборах Президента Украины в Эстонии", - написала посол.

Приятно видеть, как много граждан Украины хотят проголосовать на выборах Президента Украины в Эстонии # Вибори2019 pic.twitter.com/vTo3MdNxqc - Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 31, 2019

Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента. В 08:00 открылись избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.