В Варшаве украинцы стоят в очереди на участке с самого утра, чтобы проголосовать

31 марта, 2019, 11:00

31 марта украинцы, которые голосуют на избирательном участке при посольстве Украины в Варшаве, с самого утра выстроились в очередь

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, сообщается, что соответствующие фото, где люди стоят в очереди, чтобы проголосовать, опубликовали в соцсетях.

Судя по снимкам, очередь выходит за рамки посольства. Люди выстроились на несколько метров вдоль тротуара.

Всего в Польше создано 4 избирательных участка - в Варшаве, Гданьске, Кракове и Люблине.