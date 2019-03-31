В Варшаве украинцы стоят в очереди на участке с самого утра, чтобы проголосовать
31 марта, 2019, 11:00
31 марта украинцы, которые голосуют на избирательном участке при посольстве Украины в Варшаве, с самого утра выстроились в очередь
Об этом сообщает "Европейская правда".
В частности, сообщается, что соответствующие фото, где люди стоят в очереди, чтобы проголосовать, опубликовали в соцсетях.
Судя по снимкам, очередь выходит за рамки посольства. Люди выстроились на несколько метров вдоль тротуара.
Всего в Польше создано 4 избирательных участка - в Варшаве, Гданьске, Кракове и Люблине.
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