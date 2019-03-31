Кличко приехал голосовать на велосипеде
Мэр столицы голосовал на участке в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна, что возле станции метро "Печерская", сообщает Укринформ.
Кличко приехал на выборы на велосипеде и после того, как бросил бюллетень в урну, пообщался с журналистами. При этом он не признался СМИ, за кого из кандидатов на пост главы государства отдал свой голос.
В то же время он выразил надежду, что после президентских выборов Украина продолжит свой евроинтеграционный курс.
"... На участки в лицее Богуна люди приходят постоянным потоком, однако у столов членов комиссии не скапливаются в толпу, голосуют и уходят по делам", - отмечается в сообщении.
На участке работают также правоохранители, наблюдатели и журналисты.
Справка
На этих выборах было зарегистрировано рекордное количество кандидатов - 44. После отказа отдельных кандидатов баллотироваться их количество уменьшилось до 39.
Голосование состоится в 199 избирательных округах на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Автономной республики Крым и города Севастополя) и едином заграничном избирательном округе. Ориентировочное количество избирателей, которые будут голосовать в 199 избирательных округах, составляет 29,9 млн, информирует гражданская сеть ОПОРА.
Ориентировочное количество участков в 199 округах составляет 29 тыс. 888, еще 101 участок находится в заграничном избирательном округе.
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, во время голосования у каждого избирательного участка будут дежурить двое полицейских и один спасатель.
В этом году граждане имели возможность изменить место голосования без изменения избирательного адреса. Этой возможностью воспользовались 315 725 избирателей.
- В воскресенье, 31 марта 2019 года, в 08:00 открылись избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.
- По словам премьер-министра Украины Владимир Гройсман, позиция правительства четкая - открытые и демократические выборы.
- Как предупреждает народный депутат Дмитрий Тымчук, координатор группы "Информационное сопротивление", в случае победы на выборах "неудобного" кандидата Россия планирует финансировать беспорядки.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-