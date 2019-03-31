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Кличко приехал голосовать на велосипеде

Киевский городской глава Виталий Кличко уже отдал свой голос на выборах президента Украины

Мэр столицы голосовал на участке в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна, что возле станции метро "Печерская", сообщает Укринформ.

Кличко приехал на выборы на велосипеде и после того, как бросил бюллетень в урну, пообщался с журналистами. При этом он не признался СМИ, за кого из кандидатов на пост главы государства отдал свой голос.

В то же время он выразил надежду, что после президентских выборов Украина продолжит свой евроинтеграционный курс.

"... На участки в лицее Богуна люди приходят постоянным потоком, однако у столов членов комиссии не скапливаются в толпу, голосуют и уходят по делам", - отмечается в сообщении.

На участке работают также правоохранители, наблюдатели и журналисты.

Справка

На этих выборах было зарегистрировано рекордное количество кандидатов - 44. После отказа отдельных кандидатов баллотироваться их количество уменьшилось до 39.

Голосование состоится в 199 избирательных округах на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Автономной республики Крым и города Севастополя) и едином заграничном избирательном округе. Ориентировочное количество избирателей, которые будут голосовать в 199 избирательных округах, составляет 29,9 млн, информирует гражданская сеть ОПОРА.

Ориентировочное количество участков в 199 округах составляет 29 тыс. 888, еще 101 участок находится в заграничном избирательном округе.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, во время голосования у каждого избирательного участка будут дежурить двое полицейских и один спасатель.

В этом году граждане имели возможность изменить место голосования без изменения избирательного адреса. Этой возможностью воспользовались 315 725 избирателей.

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