Поединок украинского чемпиона мира по боксу вызвал ажиотаж в США

27 марта, 2019, 15:31

Бой украинского чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Александра Гвоздика соберет полный зал в Филадельфии

Об этом сообщает 2300 Arena.

На бой чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) украинца Александра Гвоздика с французом Дуду Нгумбу проданы все билеты.

Поединок состоится в Филадельфии, на арене, которая вмещается 2 тыс. зрителей.

В ночь на 31 марта чемпион WBC в полутяжелом весе украинский боксер Александр Гвоздик впервые будет защищать свой титул в поединке против Дуду Нгумбу.