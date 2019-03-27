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Поединок украинского чемпиона мира по боксу вызвал ажиотаж в США


фото: Reuters
Бой украинского чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Александра Гвоздика соберет полный зал в Филадельфии

Об этом сообщает 2300 Arena.

На бой чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) украинца Александра Гвоздика с французом Дуду Нгумбу проданы все билеты.

Поединок состоится в Филадельфии, на арене, которая вмещается 2 тыс. зрителей.

В ночь на 31 марта чемпион WBC в полутяжелом весе украинский боксер Александр Гвоздик впервые будет защищать свой титул в поединке против Дуду Нгумбу.

  • 28 февраля чемпион мира по боксу Александр Гвоздик назвал сомнительным выбор его промоутерами соперника для первой защиты титула.
  • 18 февраля стало известно, что чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик может осенью встретиться с мексиканцем Хильберто Рамиресом, который побеждал другого украинца - Максима Бурсака.
  • 16 февраля из больницы выписали канадского боксера Адониса Стивенсона, который после нокаута от украинца Александра Гвоздика находился в коме.
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