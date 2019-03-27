Тренер предупредил Гвоздика об опасности в чемпионском бою

27 марта, 2019, 16:53

Тренер Александра Гвоздика Тедди Атлас назвал сильные стороны соперника украинского боксера - француза Дуду Нгубму

Об этом сообщает Sport.ua.

"Нгумбу - это боец, голодный боец. Он может быть опасным. Француз хочет получить ту возможность, которая у Алекса. Он провел достаточно много боев против хороших соперников, качественных 12-раундовом поединков. Для него этот бой - шанс показать себя против топ -боксера и забрать титул", - отметил Атлас.

По словам тренера, Нгумбу - сложный соперник, который имеет жесткий удар и действует агрессивно, поэтому его следует уважать.

"Нгумбу - сложный соперник, он не тот, кто будет бить легко, он будет бить жестко. У него хороший удар с правой и хороший хук слева. Я думаю, в бою он будет агрессивным, ведь понимает, что у него появился тот самый шанс. Его нужно уважать, что мы и делаем, однако, к бою мы будем готовы", - заверил Атлас.