Российские наемники на Донбассе ранили мирного жителя

30 марта, 2019, 20:05

В результате обстрела российскими оккупационными войсками населенного пункта Верхнеторецкое был ранен мирный житель

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Украинская сторона СЦКК сообщает, что 29 марта 2019 года российскими оккупантами обстрелян населенный пункт Верхнеторецкое.

По информации, полученной УС СЦКК, 29 марта 2019 года около 18:00 по направлению временно оккупированного Бетманова вооруженными формированиями Российской Федерации с применением АГС и стрелкового оружия обстрелян поселок городского типа Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области.

Во время обстрела от разрыва гранаты получил осколочные ранения лица и внутренних органов местный житель 1989 года рождения.

Первую помощь он получил от военнослужащих Вооруженных Сил Украины, после чего был доставлен в больницу населенного пункта Торецкое, где было проведено оперативное лечение. По состоянию на 30 марта 2019 года состояние здоровья мужчины - средней тяжести.