Российские наемники на Донбассе ранили мирного жителя
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Украинская сторона СЦКК сообщает, что 29 марта 2019 года российскими оккупантами обстрелян населенный пункт Верхнеторецкое.
По информации, полученной УС СЦКК, 29 марта 2019 года около 18:00 по направлению временно оккупированного Бетманова вооруженными формированиями Российской Федерации с применением АГС и стрелкового оружия обстрелян поселок городского типа Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области.
Во время обстрела от разрыва гранаты получил осколочные ранения лица и внутренних органов местный житель 1989 года рождения.
Первую помощь он получил от военнослужащих Вооруженных Сил Украины, после чего был доставлен в больницу населенного пункта Торецкое, где было проведено оперативное лечение. По состоянию на 30 марта 2019 года состояние здоровья мужчины - средней тяжести.
- Напомним, 29 марта на фронте ситуация значительно обострилась - один украинский военный погиб, еще четверо были ранены.
- 30 марта вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Россия с помощью арестов крымских татар и обострения на Донбассе пытается уменьшить явку на президентских выборах в прифронтовой зоне.
- 30 марта на фронте в результате обстрелов российских оккупационных войск один украинский военный ранен.
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