30 марта на фронте: один украинский военный ранен
30 марта, 2019, 19:11
30 марта на фронте в результате обстрелов российских оккупационных войск один украинский военный ранен
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
С начала текущих суток противник дважды обстрелял из стрелкового оружия позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - в районе населенных пунктов Авидиивка и Пески.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Подразделения, которые обстрелял противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери оккупантов уточняются.
- Напомним, 29 марта на фронте ситуация значительно обострилась - один украинский военный погиб, еще четверо были ранены.
- 30 марта вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Россия с помощью арестов крымских татар и обострения на Донбассе пытается уменьшить явку на президентских выборах в прифронтовой зоне.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-