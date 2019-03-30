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30 марта на фронте: один украинский военный ранен


фото: uatv
30 марта на фронте в результате обстрелов российских оккупационных войск один украинский военный ранен

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял из стрелкового оружия позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - в районе населенных пунктов Авидиивка и Пески.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Подразделения, которые обстрелял противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери оккупантов уточняются.

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