Председателю Госрезерва вручили в аэропорту подозрение

30 марта, 2019, 21:06

Представители прокуратуры и Государственной фискальной службы вручили председателю Госрезерва Вадиму Мосийчуку обвинительный акт

Об этом сам Вадим Мосийччук сообщил в facebook.

Подозрение было вручено по делу перемещения зерна с ГП "Харьковская база 85" на предприятие "Златодар".

"Сегодня после отпуска меня встретила прямо в аэропорту наша доблестная прокуратура Киева. Сначала задержала Госпогранслужба, обыскав не только мои вещи, но и всей семьи, проверили все документы. Затем на сцене появился представитель прокуратуры вместе с представителем ГФС и двумя понятыми, Вручили обвинительный акт по делу перемещения зерна с "Харьковской базы 85" на предприятие "Златодар" - написал Мосийчук.

По его словам, акт вручен без вызова в прокуратуру, хотя предварительно с прокурором вроде было договорено, что в понедельник 1 апреля Мосийчук сам приедет в прокуратуру.