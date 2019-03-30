Председателю Госрезерва вручили в аэропорту подозрение
Об этом сам Вадим Мосийччук сообщил в facebook.
Подозрение было вручено по делу перемещения зерна с ГП "Харьковская база 85" на предприятие "Златодар".
"Сегодня после отпуска меня встретила прямо в аэропорту наша доблестная прокуратура Киева. Сначала задержала Госпогранслужба, обыскав не только мои вещи, но и всей семьи, проверили все документы. Затем на сцене появился представитель прокуратуры вместе с представителем ГФС и двумя понятыми, Вручили обвинительный акт по делу перемещения зерна с "Харьковской базы 85" на предприятие "Златодар" - написал Мосийчук.
По его словам, акт вручен без вызова в прокуратуру, хотя предварительно с прокурором вроде было договорено, что в понедельник 1 апреля Мосийчук сам приедет в прокуратуру.
- Напомним, утром 4 октября представители прокуратуры Киева объявили подозрение и провели обыски дома у руководителя Государственного агентства резерва Украины Вадим Мосийчук. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что подозрение объявили в деле по ущербу государству более чем 6 млн грн при перевозке зерна.
- Председатель Госрезерва Вадим Мосийчук заявил, что обыск у него и объявления ему подозрения являются политически мотивированными и имеют целью отстранение его от должности.
- 5 октября Голосеевский райсуд применил к подозреваемому в служебной халатности председателю Государственного агентства резерва Вадиму Мосийчуку меру пресечения в виде личного обязательства .
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