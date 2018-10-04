Председателя Госрезерва обыскали и сообщили о подозрении

4 октября, 2018, 10:07

Представители столичной прокуратуры объявили подозрение и провели обыски у руководителя Государственного агентства резерва Украины Вадима Мосийчука

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он рассказал, что Мосийчук прошлого года решил переместить зерно из Харьковской в Черкасскую область якобы в связи с опасностью потери из-за близости к зоне боевых действий на Донбассе.

"Что на самом деле стояло за изменением места хранения - установит следствие. Но убытки от такого приказа чиновника превысили 6 млн грн", - подчеркнул Луценко.