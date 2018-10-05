Суд назначил главе Госрезерва меру пресечения
5 октября, 2018, 19:25
Об этом информирует Еспресо.TV.
Голосеевский райсуд применил к подозреваемому в служебной халатности главе Государственного агентства резерва Вадиму Мосийчуку меру пресечения в виде личного обязательства
Об этом информирует Еспресо.TV.
Следственный судья постановил: ходатайство удовлетворить частично. Применить к подозреваемого меру пресечения в виде личного обязательства до 3 декабря 2018 года. Прокуратура просила отправить главу Госрезерва под домашний арест с ношением электронного браслета.
Мосийчук обязан прибывать к следователю по требованию, сообщать об изменении места проживания, сдать загранпаспорт и избегать контакта со свидетелями по делу.
- Напомним, утром 4 октября представители прокуратуры Киева объявили подозрение и провели обыски дома у руководителя Государственного агентства резерва Украины Вадим Мосийчук. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что объявили подозрение в деле убытки государству на свыше 6 млн грн во время перевозки зерна.
- Глава Госрезерва Вадим Мосийчук заявил, что обыск у него и объявление ему подозрения политически мотивированы и имеют целью отстранения его от должности.
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