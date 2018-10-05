Суд назначил главе Госрезерва меру пресечения

5 октября, 2018, 19:25

Голосеевский райсуд применил к подозреваемому в служебной халатности главе Государственного агентства резерва Вадиму Мосийчуку меру пресечения в виде личного обязательства

Об этом информирует Еспресо.TV.



Следственный судья постановил: ходатайство удовлетворить частично. Применить к подозреваемого меру пресечения в виде личного обязательства до 3 декабря 2018 года. Прокуратура просила отправить главу Госрезерва под домашний арест с ношением электронного браслета.



Мосийчук обязан прибывать к следователю по требованию, сообщать об изменении места проживания, сдать загранпаспорт и избегать контакта со свидетелями по делу.