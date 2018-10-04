Председатель Госрезерва Мосийчук считает политическим обыск у него и назвал кандидата на его должность

4 октября, 2018, 20:09

Глава Госрезерва Вадим Мосийчук заявил, что обыск у него и объявление ему подозрения политически мотивированы и имеют целью отстранение его от должности

Об этом Мосийчук заявил в эфире Еспресо.TV.

"В начале 2017 года был выдан наряд на перемещение зерна с одного предприятия, которое находится далеко от Харькова, а не так, как генпрокурор задекларировал в Facebook, в 50 км от зоны АТО. Были все соответствующие документы: обращение руководства комбината, что "заберите это зерно, мы не сможем его сохранить, потому что оно потеряет свое свойство". Что мы и сделали. Но во время перемещения были выяснены крупные коррупционные сделки и на эти сделки мы подали документы в НАБУ, которое ведет сейчас дело по эти эпизодам. Почему взялись именно за зерно? Я в обращении к генпрокурору в Facebook сообщил, что это только один из эпизодов. Было много эпизодов, но ни один из этих эпизодов, которые мне приписывают, не был ни доказан, ни проверен. Я считаю, что это политически и коррумпировано мотивированное быстрое наспех решение с одной целью: не узнать истину, а только отстранить меня", - сказал Мосийчук.

Чиновник отметил, что в Кабмин не поступало никаких ходатайств следователей об отстранении его от должности, а 5 октября ходатайство об отстранении от должности и домашнем аресте с 23:00 до 7:00 будет рассматривать Голосеевский суд Киева. При этом Мосийчук подчеркнул, что отстранение его от должности является компетенцией правительства.

Кроме того, Мосийчук заявил, что на его должность планируют назначить экс-помощника Степана Кубива во времена его работы народным депутатом.

"Далеко не надо ходить, потому что на прошлой неделе состоялся ангажированный и необъективный конкурс, проведенный Национальной госслужбой, где якобы выиграл конкурсант Котов - экс-помощник нардепа Кубива - и сейчас он проходит спецпроверку, то есть его хотят назначить. Сам он из Донецкой области с несоответствием деклараций, фактически безработный. Кто стоит? Думаю, время сейчас покажет всем и станет очевидно, кто непосредственно стоит, потому что есть крупные должностные лица в СБУ, в прокуратуре, и есть, к сожалению, в отдельном министерстве", - добавил Мосийчук.