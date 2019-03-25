"Шахтер" хочет за права на трансляцию своих матчей $ 50-60 млн
Об этом сообщает Tribuna.com .
Директор департамента "Шахтера" по маркетингу Юрий Свиридов рассказал о ситуации с продажей медиаправ.
"С учетом того, что продаются права на три года, конечно, хочется положительной динамики. Хочется получать больше, чем в прошлом году, и клубы этого достойны. Последний клуб УПЛ, который получает условно 3 млн грн - это 100 тыс. Евро, это примерно 10% в структуре их доходов. При этом, я считаю, в бюджетах клубов в $ 1 млн, доля доходов от телетрансляции может доходить до отметки в 50% ", - сказал Свиридов.
По мнению директора "Шахтера" по маркетингу, в ближайшие годы клубы будут получать от продажи телевизионных прав больше, что позволит им увеличить собственные бюджеты.
"Бюджет может вырасти в 3-5 раз для клубов снизу турнирной таблицы. Если говорить о цифрах, то все, что будет больше $ 5-6 млн - это хорошо, это больше, чем в прошлом сезоне. Но даже если будет столько же , но при этом будут честные открытые торги и, возможно, войдут новые игроки на рынок, если будут прозрачные и открытые условия, то будет создан задел на будущее. Наш долгосрочный ориентир - даже не $ 15 млн, а $ 50-60 млн ", - сказал Свиридов.
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