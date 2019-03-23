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В стиле "Игры престолов": "Шахтер" показал эффектное промо к матчу с "Динамо"


фото: shakhtar.com
"Шахтер" презентовал проморолик к четвертьфинальному матчу Кубка Украины по футболу против "Динамо" в стиле сериала "Игра престолов"

Видео опубликовано на канале "Шахтера" в YouTube.

В ролике форвард "Шахтера" Жуниор Мораес изображен в образе драконорожденного, а полузащитник киевлян Беньямин Вербич - в роли Белого ходока.

Четвертьфинальный матч Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо" состоится 7 апреля в Харькове.

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