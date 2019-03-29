Тимошенко пообещала не устраивать новый Майдан в случае поражения на выборах
Об этом заявила кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на выборах в ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1".
В ответ на вопрос журналиста о возможности протестов, инициированных ее политсилой в случае проигрыша на выборах, она ответила:
"Хочу сейчас просто успокоить всех, кто меня слышит. Я знаю, что сейчас агрессивно нагнетается ситуация в стране: о каких-то новых Майданах, восстаниях, силовых противостояниях... Я могу вам сказать - ничего подобного не будет", - сказала Тимошенко.
Лидер "Батькивщины" опровергла любые связи с политиками на вопрос о ее поддержке Бойко и Медведчука, а заявление Бойко о возможности сотрудничать - откровенной провокацией.
- Нагадаэмо, что 22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук летали в Москву на встречу с российским премьер-министром Медведевым.
- В ГНСУ отметили, что Бойко и Медведчук пересекли границу, потому что у них нет ограничений на выезд.
- Аваков напомнил, что украинское законодательство запрещает авиационное сообщение с Россией.
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