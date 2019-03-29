//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Тимошенко пообещала не устраивать новый Майдан в случае поражения на выборах

Партия "ВО "Батькивщина" в случае проигрыша Тимошенко не будет инициировать массовых протестов или акций

Об этом заявила кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на выборах в ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1".

В ответ на вопрос журналиста о возможности протестов, инициированных ее политсилой в случае проигрыша на выборах, она ответила:

"Хочу сейчас просто успокоить всех, кто меня слышит. Я знаю, что сейчас агрессивно нагнетается ситуация в стране: о каких-то новых Майданах, восстаниях, силовых противостояниях... Я могу вам сказать - ничего подобного не будет", - сказала Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" опровергла любые связи с политиками на вопрос о ее поддержке Бойко и Медведчука, а заявление Бойко о возможности сотрудничать - откровенной провокацией.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 марта, 2019 пятница

28 марта, 2019 четверг

больше новостей

29 марта, 2019 пятница

28 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать