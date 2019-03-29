Тимошенко пообещала не устраивать новый Майдан в случае поражения на выборах

29 марта, 2019, 10:27

Партия "ВО "Батькивщина" в случае проигрыша Тимошенко не будет инициировать массовых протестов или акций

Об этом заявила кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на выборах в ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1".

В ответ на вопрос журналиста о возможности протестов, инициированных ее политсилой в случае проигрыша на выборах, она ответила:

"Хочу сейчас просто успокоить всех, кто меня слышит. Я знаю, что сейчас агрессивно нагнетается ситуация в стране: о каких-то новых Майданах, восстаниях, силовых противостояниях... Я могу вам сказать - ничего подобного не будет", - сказала Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" опровергла любые связи с политиками на вопрос о ее поддержке Бойко и Медведчука, а заявление Бойко о возможности сотрудничать - откровенной провокацией.