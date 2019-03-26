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Роналду получил травму в матче с Сербией - известны сроки восстановления


фото: Reuters
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил повреждение в матче с Сербией (1:1) и, по его словам, пропустит неделю-две

Об этом сообщает Reuters.

Капитан хозяев Криштиану Роналду травмировался на 29-й минуте при попытке догнать мяч на фланге. Врачи сразу же бросились оказывать помощь нападающему, который присел на газон стадиона "Да Луж". К разочарованию местных болельщиков форвард показал жест, символизирующий замену. Через пару минут вместо 34-летнего Криштиану на поле вышел Пиццы.

Роналду уверен, что его повреждение не имеет серьезного характера.

«Не беспокоюсь из-за травмы, я знаю свое тело. В футболе такое бывает. Я спокоен, потому что знаю, что буду готов играть через неделю-две.

Я правда думаю, что мы хорошо играли в двух поединках. Сегодня был один из таких матчей, когда мяч не шел в ворота. Пенальти был чистый. Если VAR есть в других турнирах, то почему не здесь? Те, кто разбираются в футболе, понимают, что мы заслуживали выиграть оба матча", - сказал Роналду.

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