Роналду получил травму в матче с Сербией - известны сроки восстановления
Об этом сообщает Reuters.
Капитан хозяев Криштиану Роналду травмировался на 29-й минуте при попытке догнать мяч на фланге. Врачи сразу же бросились оказывать помощь нападающему, который присел на газон стадиона "Да Луж". К разочарованию местных болельщиков форвард показал жест, символизирующий замену. Через пару минут вместо 34-летнего Криштиану на поле вышел Пиццы.
Cristiano Ronaldo being subbed for muscular injury! pic.twitter.com/26MZ10cLem- Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 25 марта 2019 г.
Роналду уверен, что его повреждение не имеет серьезного характера.
«Не беспокоюсь из-за травмы, я знаю свое тело. В футболе такое бывает. Я спокоен, потому что знаю, что буду готов играть через неделю-две.
Я правда думаю, что мы хорошо играли в двух поединках. Сегодня был один из таких матчей, когда мяч не шел в ворота. Пенальти был чистый. Если VAR есть в других турнирах, то почему не здесь? Те, кто разбираются в футболе, понимают, что мы заслуживали выиграть оба матча", - сказал Роналду.
- Стало известно, что сборная Португалии потеряла очки с Сербией - другие результаты понедельника.
- Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал слова Криштиану Роналду, который назвал игрока жестким в нашей национальной команде.
- Лидер португальцев Криштиану Роналду был зол из-за ничьей с Украиной в матче отбора Евро-2020.
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