Украина сообщила ПАСЕ о масштабных репрессиях в аннексированном Крыму
28 марта, 2019, 15:10
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы обратилась к генсекретаряю СЕ Турбйорну Ягланду и президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье в связи с очередным актом репрессий против крымских татар в аннексированном Крыму
Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.
"Мы просим руководителей Совета Европы использовать имеющиеся в организации механизмы для защиты прав коренного населения полуострова и требуем остановить все попытки безусловного восстановления российской делегации в ПАСЕ из-за продолжения нарушения Россией верховенства права и прав человека", - сообщил он.
По его словам, аналогичное обращение украинская сторона направила комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.
- Напомним, 27 марта в оккупированном Крыму с утра ФСБ России проводит новые массовые обыски по делу организации "Хизб ут-Тахрир".
- Позже стало известно, что ФСБ РФ задержала 23 человек.
- 28 марта в оккупированном Крыму ФСБ задержала еще трех активистов по делу организации "Хизб ут-Тахрир"
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