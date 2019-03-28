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Украина сообщила ПАСЕ о масштабных репрессиях в аннексированном Крыму

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы обратилась к генсекретаряю СЕ Турбйорну Ягланду и президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье в связи с очередным актом репрессий против крымских татар в аннексированном Крыму

Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.

"Мы просим руководителей Совета Европы использовать имеющиеся в организации механизмы для защиты прав коренного населения полуострова и требуем остановить все попытки безусловного восстановления российской делегации в ПАСЕ из-за продолжения нарушения Россией верховенства права и прав человека", - сообщил он.

По его словам, аналогичное обращение украинская сторона направила комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.

 

 

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