Украина сообщила ПАСЕ о масштабных репрессиях в аннексированном Крыму

28 марта, 2019, 15:10

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы обратилась к генсекретаряю СЕ Турбйорну Ягланду и президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье в связи с очередным актом репрессий против крымских татар в аннексированном Крыму

Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.

"Мы просим руководителей Совета Европы использовать имеющиеся в организации механизмы для защиты прав коренного населения полуострова и требуем остановить все попытки безусловного восстановления российской делегации в ПАСЕ из-за продолжения нарушения Россией верховенства права и прав человека", - сообщил он.

По его словам, аналогичное обращение украинская сторона направила комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.