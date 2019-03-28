"Евробляхеры" перекрыли одну из главных улиц Львова: требуют снизить ставки растаможивания

28 марта, 2019, 14:03

Во Львове владельцы автомобилей с иностранной регистрацией заблокировали одну из центральных улиц, требуя снизить ставки растаможки таких автомобилей

Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий, передает Укринформ .

"В львовской таможней (ул. Тадеуша Костюшко, - Еспресо) происходит, по словам активистов, бессрочная акция протеста. На месте работает следственно-оперативная группа Галицкого отдела полиции. Патрульные регулируют движение", - отметила Рыбий.

Известно, что акцию проводят представители организации "Авто Евро Сила", которые требуют отмены акциза на растаможку автомобилей в еврореестрации. Они считают, что общая стоимость растаможивания не должна превышать 40% от стоимости автомобиля.

Также, по словам протестующих, их акция проводится именно сегодня, поскольку во Львове проходит международная встреча руководителей таможенных органов. В ней принимают участие представители пяти стран: Украины, Польши, Болгарии, Словакии и Венгрии.

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