"Евробляхеры" перекрыли одну из главных улиц Львова: требуют снизить ставки растаможивания
Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий, передает Укринформ .
"В львовской таможней (ул. Тадеуша Костюшко, - Еспресо) происходит, по словам активистов, бессрочная акция протеста. На месте работает следственно-оперативная группа Галицкого отдела полиции. Патрульные регулируют движение", - отметила Рыбий.
Известно, что акцию проводят представители организации "Авто Евро Сила", которые требуют отмены акциза на растаможку автомобилей в еврореестрации. Они считают, что общая стоимость растаможивания не должна превышать 40% от стоимости автомобиля.
Также, по словам протестующих, их акция проводится именно сегодня, поскольку во Львове проходит международная встреча руководителей таможенных органов. В ней принимают участие представители пяти стран: Украины, Польши, Болгарии, Словакии и Венгрии.
Читайте также: Полный легалайз "евроблях". Что приняла Рада и как теперь растаможить авто
-
Напомним, 8 ноября Рада приняла в целом закон о новых правилах растаможка автомобилей и о более жестких штрафах для "евроблях". В ГФС отметили, что в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50-процентной скидкой.
-
В госбюджете на 2019 за счет введения новых правил растаможивания автомобилей предусмотрено увеличение доходов на 950 млн грн .
-
Госбюджет может получить от растаможивания "евроблях" 5-10 млрд грн, уверен заместитель министра финансов Сергей Верланов.
-
В Раде зарегистрировали законопроект, призванный продолжить льготный период растаможки автомобилей с иностранной регистрацией до 23 мая 2019 года.
-
По состоянию на 25 февраля поступления от растаможивания автомобилей на иностранной регистрации составляли почти 13,6 млрд грн.
-
По состоянию на 15 марта 263,648 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией находились в Украине с нарушениями сроков таможенных режимов временного ввоза или транзита.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-