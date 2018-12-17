Госбюджет может получить от растаможивания "евроблях" 5-10 миллиардов гривень, - Минфин
Об этом заявил заместитель министра финансов Сергей Верланов в интервью телепрограммы "Первая Полоса».
По словам Верланова, на момент принятия закона в Украине находилось около 630 тыс. автомобилей на еврономерах. Поэтому в Минфине рассчитывают получить от растаможивания "евроблях" от 5 до 10 млрд грн.
Напомним, в госбюджете на 2019 за счет введения новых правил растаможивания автомобилей предусмотрено увеличение доходов на 950 млн грн.
По мнению заместителя министра финансов, установленные законом условия растаможки автомобилей, являются эксклюзивными. "Ставки пошлины и акциза снижены беспрецедентно. Конечно, есть определенный предел, когда растаможка подержанного авто является экономически нецелесообразной. Как правило, это 13-20-летнего возраста автомобили. Если владельцы не захотят их растамаживать, пусть утилизируют или вывозят за пределы Украины", - пояснил Верланов.
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Также госслужащий напомнил о том, что в законе есть четкая норма, которая соотносится с Бюджетным кодексом и с законом о Государственном бюджете, по которой все эти платежи пойдут в Пенсионный фонд.
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Напомним, 8 ноября Рада приняла в целом закон о новых правилах растаможки автомобилей и о более жесткие штрафы для "евроблях". В ГФС отметили, что в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50-процентной скидкой.
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