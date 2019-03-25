"Реал" готов выложить за лидера ПСЖ невероятную сумму
25 марта, 2019, 16:19
Мадридский "Реал" собирается заплатить за французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе 280 млн евро
Об этом сообщает France Football.
Мадридский клуб намерен в ближайшее время вступить в активные переговоры по покупке Килиана Мбаппе и предложить за него 280 млн евро.
В его трансфере заинтересован президент "Реала" Флорентино Перес главный тренер команды Зинедин Зидан.
"Реал" сделал Мбаппе своей главной трансферной целью на лето.
- Президент "Реала" Флорентино Перес определился с главной трансферной целью мадридского клуба в новом сезоне.
- Президент "Реала" Флорентино Перес пообещал новому главному тренеру "Реала" приобрести двух самых дорогих футболистов мира - Килиана Мбаппе и Неймара.
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