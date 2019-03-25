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"Реал" готов выложить за лидера ПСЖ невероятную сумму


фото: Reuters
Мадридский "Реал" собирается заплатить за французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе 280 млн евро

Об этом сообщает France Football.

Мадридский клуб намерен в ближайшее время вступить в активные переговоры по покупке Килиана Мбаппе и предложить за него 280 млн евро.

В его трансфере заинтересован президент "Реала" Флорентино Перес главный тренер команды Зинедин Зидан.

"Реал" сделал Мбаппе своей главной трансферной целью на лето.

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