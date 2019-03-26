"Реал" отказался от трансфера самого дорогого футболиста мира
26 марта, 2019, 13:12
Мадридский "Реал" потерял интерес к французскому нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе, которого считают самым дорогим футболистом мира
Об этом сообщает Marca.
"Реал" решил прекратить попытки приобрести форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. В мадридском клубе решили, что французский форвард обойдется слишком дорого для "Реала", и отказались от трансфера.
Сам Мбаппе также заявлял, что хочет остаться в парижском клубе.
Ранее эксперты Международной футбольной обсерватории CIES обнародовали новый рейтинг самых дорогих игроков мира: Мбаппе назвали самым дорогим футболистом мира , его трансферная стоимость оценивается в 218 млн евро, на втором месте его одноклубник Неймар (200 млн евро).
- Напомним, мадридский "Реал" торговал французским нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе за 280 млн евро .
- Президент "Реала" Флорентино Перес пообещал новому главному тренеру "Реала" приобрести двух самых дорогих футболистов мира - Килиана Мбаппе и Неймара
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