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"Реал" отказался от трансфера самого дорогого футболиста мира


фото: Reuters
Мадридский "Реал" потерял интерес к французскому нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе, которого считают самым дорогим футболистом мира

Об этом сообщает Marca.

"Реал" решил прекратить попытки приобрести форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. В мадридском клубе решили, что французский форвард обойдется слишком дорого для "Реала", и отказались от трансфера.

Сам Мбаппе также заявлял, что хочет остаться в парижском клубе.

Ранее эксперты Международной футбольной обсерватории CIES обнародовали новый рейтинг самых дорогих игроков мира: Мбаппе назвали самым дорогим футболистом мира , его трансферная стоимость оценивается в 218 млн евро, на втором месте его одноклубник Неймар (200 млн евро).

  • Напомним, мадридский "Реал" торговал французским нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе за 280 млн евро .
  • Президент "Реала" Флорентино Перес пообещал новому главному тренеру "Реала" приобрести двух самых дорогих футболистов мира - Килиана Мбаппе и Неймара

 

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