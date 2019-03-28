Дело Гандзюк: Адвокатам Мангера отказали в отводе судьи
28 марта, 2019, 17:17
Адвокатам председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, отказали в отводе судьи
Об этом адвокат Александр Шадрин сообщил это theБабелю.
"Да, отказали", - отметил Шадрин в ответ на вопрос о решении Шевченковского райсуда Киева. Шадрин добавил, что сейчас защита ждет вызова на следующее судебное заседание по изменению меры пресечения Мангеру.
- 26 марта адвокаты Мангера подали ходатайство об отводе судьи Лидии Щебуняевой.
- 31 июля на Екатерину Гандзюк у подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. 4 ноября 2018 около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
- Отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Суд арестовал Мангера до 3 марта с возможностью внесения 2,5 млн грн залога.
- Досудебное расследование дела продлили на 5 месяцев.
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