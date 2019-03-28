Дело Гандзюк: Адвокатам Мангера отказали в отводе судьи

28 марта, 2019, 17:17

Адвокатам председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, отказали в отводе судьи

Об этом адвокат Александр Шадрин сообщил это theБабелю.

"Да, отказали", - отметил Шадрин в ответ на вопрос о решении Шевченковского райсуда Киева. Шадрин добавил, что сейчас защита ждет вызова на следующее судебное заседание по изменению меры пресечения Мангеру.