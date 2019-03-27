Зеленский опережает Порошенко почти на 3%, - опрос
27 марта, 2019, 19:57
В президентском рейтинге лидирует Владимир Зеленский , на 2,7% от него отстает Петр Порошенко , а третью позицию заняла Юлия Тимошенко , которая отстает от лидера на 10%
Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 21-26 марта.
Среди определившихся со своим выбором и тех, кто собирается голосовать, картина поддержки кандидатов выглядит следующим образом:
- 24,8% проголосовали бы за Владимира Зеленского,
- 22,1% за Петра Порошенко,
- 14,8% за Юлию Тимошенко,
- 10% за Юрия Бойко,
- 8,2% за Анатолия Гриценко,
- 6% за Олега Ляшко,
- 4,6% за Александра Вилкула,
- 3,7% за Игоря Смешко,
- 1,5% за Руслана Кошулинского,
- 1,5% за Александра Шевченко.
Центр Разумкова опросил 2017 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
- Напомним, по данным соцопроса, который обнародовали 27 марта Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко и Центр "Социальный мониторинг" во второй тур президентских выборов попадает Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко . Среди тех, кто будет голосовать и выбрал кандидата, 29% будут поддерживать Владимира Зеленского, 16% - Юлию Тимошенко. Петр Порошенко получает лишь 15% поддержки и не попадает во второй тур выборов.
- 27 марта свои результаты обнародовал Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс". Согласно результатам социсследования, среди тех, кто намерен принять участие в голосовании, Владимир Зеленский имеет 24,6%, на втором месте Петр Порошенко (14,8%). За Юлию Тимошенко готовы проголосовать 8,7%.
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