Зеленский опережает Порошенко почти на 3%, - опрос

27 марта, 2019, 19:57

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 21-26 марта.

Среди определившихся со своим выбором и тех, кто собирается голосовать, картина поддержки кандидатов выглядит следующим образом:

24,8% проголосовали бы за Владимира Зеленского,

22,1% за Петра Порошенко,

14,8% за Юлию Тимошенко,

10% за Юрия Бойко,

8,2% за Анатолия Гриценко,

6% за Олега Ляшко,

4,6% за Александра Вилкула,

3,7% за Игоря Смешко,

1,5% за Руслана Кошулинского,

1,5% за Александра Шевченко.

Центр Разумкова опросил 2017 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.