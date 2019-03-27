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Зеленский опережает Порошенко почти на 3%, - опрос

В президентском рейтинге лидирует Владимир Зеленский , на 2,7% от него отстает Петр Порошенко , а третью позицию заняла Юлия Тимошенко , которая отстает от лидера на 10%

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 21-26 марта.

Среди определившихся со своим выбором и тех, кто собирается голосовать, картина поддержки кандидатов выглядит следующим образом:

  • 24,8% проголосовали бы за Владимира Зеленского,
  • 22,1% за Петра Порошенко,
  • 14,8% за Юлию Тимошенко,
  • 10% за Юрия Бойко,
  • 8,2% за Анатолия Гриценко,
  • 6% за Олега Ляшко,
  • 4,6% за Александра Вилкула,
  • 3,7% за Игоря Смешко,
  • 1,5% за Руслана Кошулинского,
  • 1,5% за Александра Шевченко.

Центр Разумкова опросил 2017 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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