Во второй тур президентских выборов попадает Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко, - соцопрос
27 марта, 2019, 19:10
Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который проводил Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко и Центр "Социальный мониторинг"
Так, среди тех, кто будет голосовать и выбрал кандидата, 29% будут поддерживать Владимира Зеленского. За Юлию Тимошенко проголосуют 16% граждан.
Петр Порошенко получает лишь 15% поддержки и не попадает во второй тур выборов.
Опросы проводились с 18 по 26 марта. Метод сбора информации: личное интервью (с глазу на глаз) по месту жительства респондента. Стандартное отклонение - 1,68%. Всего опрошено 4040 респондентов.
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