Во второй тур президентских выборов попадает Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко, - соцопрос

27 марта, 2019, 19:10

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который проводил Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко и Центр "Социальный мониторинг"

Так, среди тех, кто будет голосовать и выбрал кандидата, 29% будут поддерживать Владимира Зеленского. За Юлию Тимошенко проголосуют 16% граждан.

Петр Порошенко получает лишь 15% поддержки и не попадает во второй тур выборов.

Опросы проводились с 18 по 26 марта. Метод сбора информации: личное интервью (с глазу на глаз) по месту жительства респондента. Стандартное отклонение - 1,68%. Всего опрошено 4040 респондентов.