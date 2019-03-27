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Во второй тур президентских выборов попадает Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко, - соцопрос

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который проводил Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко и Центр "Социальный мониторинг"

Так, среди тех, кто будет голосовать и выбрал кандидата, 29% будут поддерживать Владимира Зеленского. За Юлию Тимошенко проголосуют 16% граждан.

Петр Порошенко получает лишь 15% поддержки и не попадает во второй тур выборов.

Опросы проводились с 18 по 26 марта. Метод сбора информации: личное интервью (с глазу на глаз) по месту жительства респондента. Стандартное отклонение - 1,68%. Всего опрошено 4040 респондентов.

 

 

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