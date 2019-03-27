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Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов, - социсследование

По данным опроса "Социс", наибольшую поддержку среди тех, кто намерен принять участие в голосовании, получает Владимир Зеленский

Об этом сообщает Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Опрос, проведенный с 20 по 25 марта среди 2000 респондентов, показал, что в победу на президентских выборах в Украине шоумена Владимира Зеленского украинцы верят больше, чем в победу нынешнего главы государства Петра Порошенко.

В своих заявлениях опрашиваемые показывают достаточно активную позицию по волеизъявлению. Около 81% респондентов утверждают, что в большинстве случаев, почти всегда или всегда голосуют, когда в Украине проходят выборы разных уровней. Всего около 8% никогда или почти никогда не голосуют.

Более 84% украинцев готовы принять участие (полностью уверены + скорее уверены) в выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.

Согласно результатам социсследования, наибольшую поддержку среди тех, кто намерен принять участие в голосовании, получает Владимир Зеленский (24,6%), второе место занимает Петр Порошенко (14,8%). За лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 8,7%. Она занимает третье место в президентской гонке.

За кандидата в президенты от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юрия Бойко готовы проголосовать 7,9% тех, кто намерен принять участие в голосовании, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко и лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 6,4% и 5,3% соответственно. Другие кандидаты набирают менее 4% голосов.

Сейчас 16,6% избирателей еще не определились и не знают, за кого отдадут свой голос в день выборов. Этой категории респондентов был задан вопрос "Даже если сейчас Вы еще не определились со своим выбором, к кому из следующих кандидатов Вы склоняетесь больше?" Среди тех, кто не определился, люди больше склоняются к Зеленскому (15,4%), в Порошенко (9%), Бойко (5,7%), Тимошенко (4,8%) и Гриценко (4,5%).

В ходе исследования респондентам также было предложено сделать свой собственный прогноз того, кто станет следующим президентом Украины. Наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают Зеленского - 28,5%. Победу Порошенко прогнозируют 25,7% опрошенных, а Тимошенко -12,7%. В победу других кандидатов респонденты верят неохотно, ни один из кандидатов не получает показатели выше 5%.

Почти четверть опрошенных (24,4%) не смогли определиться с тем, кто именно станет следующим президентом Украины.

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