Ломаченко показал, как жестко дубасит грушу

22 марта, 2019, 11:25

Украинский боксер Василий Ломаченко провел тренировку, отрабатывая удары на специальной груше

Об этом Ломаченко сообщил на своей странице в instagram.

Украинец готовится к возвращению на ринг в Окснарде (США). Фотографии из зала Ломаченко изложил в соцсети.