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Ломаченко показал, как жестко дубасит грушу


фото: Instagram
Украинский боксер Василий Ломаченко провел тренировку, отрабатывая удары на специальной груше

Об этом Ломаченко сообщил на своей странице в instagram.

Украинец готовится к возвращению на ринг в Окснарде (США). Фотографии из зала Ломаченко изложил в соцсети.

  • Следующий бой Ломаченко проведет против британца Энтони Кролла. Поединок пройдет 12 апреля в Лос-Анджелесе. На кону будут стоять пояса WBA и WBO в легком весе, которыми владеет украинец.
  • Александр Усик опередил Василия Ломаченко и стал лучшим боксером Украины по версии независимого компьютерного рейтинга BoxRec.
  • Американский боксер Майки Гарсия после разгромного поражения от Эррола Спенса заявил о желании встретиться с украинцем Василием Ломаченко .
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