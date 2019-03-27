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Появился еще один претендент на титул Усика


фото: dailymail.co.uk
Британский боксер Лоуренс Околи может встретиться с россиянином Денисом Лебедевым в бою за титул WBA, принадлежащий украинцу Александру Усику

Об этом заявил промоутер украинского боксера Эдди Хирн, сообщает iSport.ua .

Хирн, который также ведет дела около, заявил, что британец близок к договоренности о поединке с Лебедевым за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

"Я не уверен, что около уже готов к бою с Лебедевым, но что-то подсказывает мне, что это подходящий момент. Решение за боксером и его лагерем, но я призываю их воспользоваться этой возможностью", - сказал Хирн.

Титул WBA в тяжелом весе сейчас принадлежит Александру Усику, но поскольку украинец 18 мая в Чикаго дебютирует в супертяжелом весе, пояс у него могут отобрать.

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