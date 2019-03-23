Усик в мае станет официальным претендентом на бой с Джошуа, - промоутер

23 марта, 2019, 16:51

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что в мае украинский боксер станет официальным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, которым владеет британец Энтони Джошуа

Об этом сообщает vringe.com.

Эдди Хирн считает, что обязательным претендентом на бой с Энтони Джошуа станет абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, а не британец Тайсон Фьюри.

"Обязательным претендентом для Джошуа станет Александр Усик. Когда ты являешся абсолютным чемпионом категорией ниже и поднимаешься на вес выше, то автоматически становишься претендентом. Я не думаю, что Тайсон Фьюри хочет быть претендентом 30% от призового фонда, если ему уже предлагали 40% ", - сказал Хирн.