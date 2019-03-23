//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Усик в мае станет официальным претендентом на бой с Джошуа, - промоутер


фото: express.co.uk
Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что в мае украинский боксер станет официальным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, которым владеет британец Энтони Джошуа

Об этом сообщает vringe.com.

Эдди Хирн считает, что обязательным претендентом на бой с Энтони Джошуа станет абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, а не британец Тайсон Фьюри.

"Обязательным претендентом для Джошуа станет Александр Усик. Когда ты являешся абсолютным чемпионом категорией ниже и поднимаешься на вес выше, то автоматически становишься претендентом. Я не думаю, что Тайсон Фьюри хочет быть претендентом 30% от призового фонда, если ему уже предлагали 40% ", - сказал Хирн.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 марта, 2019 суббота

больше новостей

23 марта, 2019 суббота

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать