Усик в мае станет официальным претендентом на бой с Джошуа, - промоутер
23 марта, 2019, 16:51
Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что в мае украинский боксер станет официальным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, которым владеет британец Энтони Джошуа
Об этом сообщает vringe.com.
Эдди Хирн считает, что обязательным претендентом на бой с Энтони Джошуа станет абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, а не британец Тайсон Фьюри.
"Обязательным претендентом для Джошуа станет Александр Усик. Когда ты являешся абсолютным чемпионом категорией ниже и поднимаешься на вес выше, то автоматически становишься претендентом. Я не думаю, что Тайсон Фьюри хочет быть претендентом 30% от призового фонда, если ему уже предлагали 40% ", - сказал Хирн.
- 22 марта стало известно, что Александр Усик согласовал детали следующего поединка с тяжеловесом из Камеруна Карлосом Такамом.
- Следующим соперником экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри станет немец Том Шварц.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-