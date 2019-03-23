Роналду был в ярости из-за ничьи с Украиной и пошел в отдельную раздевалку

23 марта, 2019, 15:48

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, что лидер португальцев Криштиану Роналду был зол из-за ничьи в матче отбора Евро-2020

Об этом сообщает "Команда 1" .

По словам Степаненко, после игры Кришитану Роналду выглядел злым и пошел в отдельную от других партнеров по сборной Португалии раздевалку.

"Все очень устали после тяжелой игры. Португальцы сделали много навесов и ударов по воротам, но мы выстояли. Матч получился энергозатратным. Португалия - команда высокого уровня. Она держала приличный темп. Зинченко общался с Бернарду Силвой, и тот сказал, что сильно устал, а Роналду был зол и пошел в отдельную раздевалку. Португальцы ожидали другого результата", - сказал полузащитник сборной Украины.

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