Роналду был в ярости из-за ничьи с Украиной и пошел в отдельную раздевалку
23 марта, 2019, 15:48
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, что лидер португальцев Криштиану Роналду был зол из-за ничьи в матче отбора Евро-2020
Об этом сообщает "Команда 1" .
По словам Степаненко, после игры Кришитану Роналду выглядел злым и пошел в отдельную от других партнеров по сборной Португалии раздевалку.
"Все очень устали после тяжелой игры. Португальцы сделали много навесов и ударов по воротам, но мы выстояли. Матч получился энергозатратным. Португалия - команда высокого уровня. Она держала приличный темп. Зинченко общался с Бернарду Силвой, и тот сказал, что сильно устал, а Роналду был зол и пошел в отдельную раздевалку. Португальцы ожидали другого результата", - сказал полузащитник сборной Украины.
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- 22 марта 2019 года в стартовом отборочном матче Евро-2020 сборная Украины сыграла в Лиссабоне вничью с Португалией .
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после ничьи с Португалией заявил, что доволен своей командой на 80% .
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