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Президент UFC назвал дату следующего боя Нурмагомедова


фото: twitter
Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, когда российский боец Хабиб Нурмагомедов проведет следующий поединок

Об этом сообщает MMA News .

Уайт заявил, что российский боец UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Хабиб Нурмагомедов, который является чемпионом организации в легком весе, будет защищать титул в сентябре 2019 года.

"Хабиб вернется в сентябре. Сейчас он отбывает дисквалификацию, потом у него будет Рамадан. Он вернется после этого", - сказал Уайт.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. В октябре 2018 года Нурмагомедов провел титульный бой с ирландцем Конором МакГрегором и одержал досрочную победу.

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