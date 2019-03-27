Президент UFC назвал дату следующего боя Нурмагомедова

27 марта, 2019, 15:14

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, когда российский боец Хабиб Нурмагомедов проведет следующий поединок

Об этом сообщает MMA News .

Уайт заявил, что российский боец UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Хабиб Нурмагомедов, который является чемпионом организации в легком весе, будет защищать титул в сентябре 2019 года.

"Хабиб вернется в сентябре. Сейчас он отбывает дисквалификацию, потом у него будет Рамадан. Он вернется после этого", - сказал Уайт.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. В октябре 2018 года Нурмагомедов провел титульный бой с ирландцем Конором МакГрегором и одержал досрочную победу.

Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов после боя напал на одного из членов команды Макгрегора, который находился рядом с клеткой, а члены команды россиянина атаковали самого ирландского бойца.

Нурмагомедов одержал досрочную победу над МакГрегором и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Хабиб Нурмагомедов был оштрафован на $ 500 тыс. и дисквалифицирован на девять месяцев за драку после поединка UFC против ирландца Конора Макгрегора.

Читайте также: Подхалим Путина, рекордсмен, скандалист: 10 фактов о самом популярном бойце мира Коноре Макгрегоре