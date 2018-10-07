Арестованы три человека из свиты Хабиба Нурмагомедова

7 октября, 2018, 13:17

Сегодня Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в четвертом раунде и удержал чемпионский пояс UFC в легком весе, этот бой был главным событием UFC 229

Об этом сообщает "Спортарена".

Сразу же после окончания боя россиянин решил выяснить отношения с корнерменом ирландца, который словесно провоцировал его на протяжении боя. Он выпрыгнул из октагона и устроил драку на переполненных трибунах.

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что после драки полиция арестовала трех человек из окружения Хабиба.

"Три человека из свиты Хабиба были арестованы и сейчас их доставляют в участок. Оба бойца дали понять еще перед боем, что неприязнь между ними не закончится после завершения поединка, но я не мог подумать, что Нурмагомедов выпрыгнет из октагона", - цитирует Уайта BBC .

Это привело к тому, что в результате Хабибу так и не вручили обратно его чемпионский пояс в октагоне ради безопасности.

"Знал, что если мы будем награждать Хабиба поясом, то в него полетят разные предметы. Я просто сказал, что нам нужно попытаться вывести его отсюда невредимым".

Это была первая защита Нурмагомедова чемпионского титула в легком весе по версии UFC.