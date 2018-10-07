Арестованы три человека из свиты Хабиба Нурмагомедова
Об этом сообщает "Спортарена".
Сразу же после окончания боя россиянин решил выяснить отношения с корнерменом ирландца, который словесно провоцировал его на протяжении боя. Он выпрыгнул из октагона и устроил драку на переполненных трибунах.
Президент UFC Дана Уайт рассказал, что после драки полиция арестовала трех человек из окружения Хабиба.
"Три человека из свиты Хабиба были арестованы и сейчас их доставляют в участок. Оба бойца дали понять еще перед боем, что неприязнь между ними не закончится после завершения поединка, но я не мог подумать, что Нурмагомедов выпрыгнет из октагона", - цитирует Уайта BBC .
Это привело к тому, что в результате Хабибу так и не вручили обратно его чемпионский пояс в октагоне ради безопасности.
"Знал, что если мы будем награждать Хабиба поясом, то в него полетят разные предметы. Я просто сказал, что нам нужно попытаться вывести его отсюда невредимым".
Это была первая защита Нурмагомедова чемпионского титула в легком весе по версии UFC.
- Как сообщалось, Хабиб победил Конора приемом на удушение.
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