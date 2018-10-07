Хабиб победил Конора приемом задавливания
7 октября, 2018, 09:05
В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоялся UFC 229
Об этом сообщает "Трибуна".
Главным боем турнира стала встреча за титул в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором.
Хабиб победил досрочно в четвертом раунде, Конор сдался.
Хабиб остался непобежденным (27-0 за всю карьеру, 11-0 в UFC), а Конор потерпел второе поражение в UFC.
В Хабиба 100-процентный рекорд в UFC: 11 побед и 0 поражений.
Он единственный боец со 100-процентным рекордом среди тех, кто провел не менее 10 поединков.
За всю карьеру Хабиб также не ни одного поражения (27-0).
- Как сообщалось, боксеры Фьюри и Уайлдер подрались на пресс-конференции.
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