Хабиб победил Конора приемом задавливания

7 октября, 2018, 09:05

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоялся UFC 229

Об этом сообщает "Трибуна".

Главным боем турнира стала встреча за титул в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором.

Хабиб победил досрочно в четвертом раунде, Конор сдался.

Хабиб остался непобежденным (27-0 за всю карьеру, 11-0 в UFC), а Конор потерпел второе поражение в UFC.

В Хабиба 100-процентный рекорд в UFC: 11 побед и 0 поражений.

Он единственный боец ​​со 100-процентным рекордом среди тех, кто провел не менее 10 поединков.

За всю карьеру Хабиб также не ни одного поражения (27-0).