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В скандале с выступлением Мораеса за Украину появились новые детали


фото: Reuters
Спортивный юрист Юрий Юрченко прокомментировал ситуацию с возможными техническими поражениями Украины в отборочных матчах Евро-2020 из-за натурализации Жуниора Мораеса

Об этом сообщает "ТСН Проспорт".

"ФИФА в лице комитета по статусу футболистов сама, по сути, допустила Мораеса, приняв решение об изменении его футбольного гражданства с Бразилии на Украину. Поэтому возможность пересмотра этого решения зависит от тех аргументов, на основании которых ФИФА признала, что требование о непрерывном проживании 5 лет - соблюдены", - сказал Юрий Юрченко.

По словам юриста, в регламенте ФИФА нет указаний о применении местного законодательства.

"Как правило, для ФИФА в приоритете регламенты ФИФА. В пункте d ст. 7 регламента применения устава ФИФА ничего нет о национальном законодательстве. Вряд ли в такой ситуации ФИФА пересмотрит и отменит свое решение об изменении футбольного гражданства Мораесом, но не исключаю такого, как первый прецедент в такой категории дел. Повторюсь: необходим первоисточник - решение ФИФА о смене гражданства ", - сказал Юрченко.

  • Сборная Украины может получить технические поражения в играх с Португалией и Люксембургом из-за ситуации с натурализованным бразильцем Жуниором Мораесом.
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