Суд отказался признать незаконным обращение Порошенко к Вселенскому патриарху по Томосу
Об этом сообщает Окружной административный суд Киева.
26 марта Окружной админсуд Киева завершил рассмотрение дела по иску ОО "Неправительственная организация верховенство права" к президенту Украины относительно установления отсутствия компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности, путем подписания и направления обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине, говорится в сообщении.
"Рассмотрев материалы дела, исследовав имеющиеся доказательства и установив, что истцом был неправильно выбран способ защиты нарушенного права, суд отказал в удовлетворении иска", - отметили в суде.
- Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который избрал предстоятелем ПЦУ митрополита Епифания .
- Синод РПЦ призвал православные церкви мира не признавать ПЦУ .
- 6 января 2019 года в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.
- В Украине вступил в силу закон о возможности перехода религиозных общин в ПЦУ.
- По состоянию на 26 марта 2019 года в Православную церковь Украины перешли полтысячи приходов УПЦ - Московского патриархата.
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