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Суд отказался признать незаконным обращение Порошенко к Вселенскому патриарху по Томосу

Окружной админсуд Киева отказался удовлетворить иск общественной организации "Неправительственная организация верховенство права" к Петру Порошенко за его обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса

Об этом сообщает Окружной административный суд Киева.

26 марта Окружной админсуд Киева завершил рассмотрение дела по иску ОО "Неправительственная организация верховенство права" к президенту Украины относительно установления отсутствия компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности, путем подписания и направления обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине, говорится в сообщении.

"Рассмотрев материалы дела, исследовав имеющиеся доказательства и установив, что истцом был неправильно выбран способ защиты нарушенного права, суд отказал в удовлетворении иска", - отметили в суде.

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