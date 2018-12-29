Синод РПЦ призвал православные церкви мира не признавать ПЦУ
Подробности этой встречи передает пресс-служба РПЦ.
Кроме того, они отражены в журнале заседаний Синода № 98 .
Особенно указан "неканонический характер" Объединительного собора, состоявшегося в Киеве 15 декабря.
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Члены Синода "показали глубокую озабоченность в связи с вступлением в силу дискриминационного закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", на основании которого светские политики намерены добиваться лишения Украинской православной церкви (Московского патриархата, то есть представительства РПЦ в Украине - ред.) ее канонического и законного наименования, и расценивают это законодательное действия как грубое нарушение принципа невмешательства государства во внутренние дела религиозных общин, закрепленного в Конституции Украины".
Было отмечено, что этот закон "вступает в противоречие с основополагающими международными документами о защите прав и свобод человека".
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Синод принял решение "обратиться к предстоятелям и Священному Синоду братских поместных православных Церквей с призывом поддержать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, епископат, духовенство, монахов и верных чад Украинской православной церкви (Московского патриархата, то есть представительства РПЦ в Украине - ред.)", а также не признавать Православную церковь Украины ".
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- 15 декабря на Объединительном соборе в Софии Киевской создана новая Украинская православная церковь (или Православная церки Украины).
- Новую Украинскую православную церковь возглавил 39-летний митрополит Епифаний из Киевского патриархата .
- В свою очередь патриарх московский Кирилл (Гундяев) заявил, что независимая от Москвы Украинская церковь "будет служить Дьяволу" .
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