В ПЦУ перешли уже полтысячи приходов Московского патриархата
26 марта, 2019, 17:42
К поместной церкви присоединились уже 500 приходов
Религиозная община села Небиж Хорошевского района Житомирщины 500-й перешла к Православной церкви Украины
Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.
"Приход Иоанна Богослова в с. Небиж, на Житомирщине, стала 500-той по счету, перешедшей из УПЦ (МП) в ПЦУ", - говорится в сообщении.
- Напомним, 15 декабря 2018 в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви , который избрал предстоятелем ПЦУ митрополита Епифания .
- Синод РПЦ призвал православные церкви мира не признавать ПЦУ .
- 6 января в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.
- В Украине вступил в силу закон о возможности перехода религиозных общин к ПЦУ .
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