26 марта, 2019, 17:42

К поместной церкви присоединились уже 500 приходов

Религиозная община села Небиж Хорошевского района Житомирщины 500-й перешла к Православной церкви Украины

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

"Приход Иоанна Богослова в с. Небиж, на Житомирщине, стала 500-той по счету, перешедшей из УПЦ (МП) в ПЦУ", - говорится в сообщении.