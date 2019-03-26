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В ПЦУ перешли уже полтысячи приходов Московского патриархата


фото: ap
К поместной церкви присоединились уже 500 приходов

Религиозная община села Небиж Хорошевского района Житомирщины 500-й перешла к Православной церкви Украины

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

"Приход Иоанна Богослова в с. Небиж, на Житомирщине, стала 500-той по счету, перешедшей из УПЦ (МП) в ПЦУ", - говорится в сообщении.

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