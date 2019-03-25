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Футболист сборной Украины ответил на обвинения Роналду в грубости


фото: ffu.ua
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал слова Криштиану Роналду, который назвал игрока самым жестким в нашей национальной команде

Об этом Миколенко рассказал в эфире программы "Профутбол"

"Слова Роналду? Я не пытался намеренно играть жестко. Просто так получалось, что я выбивал мяч и попал в ногу Канселу. Конечно, любому будет приятно, когда о тебе говорит один из лучших игроков мира. Но я стараюсь не обращать на это внимания ", - сказал Миколенко.

По словам 19-летнего защитника сборной Украины, матч против Португалии был знаковым, но не самым важным в его карьере.

"Не могу сказать, что матч против Португалии был самым важным в моей карьере. Было очень много важных поединков, но этот - точно знаковый. Очень тяжело было играть против Бернарду Силвы. Он очень быстрый, креативный игрок. Две недели назад мне пришлось играть против Педро. Он и Бернарду - два игрока, против которых было очень сложно играть ", - сказал Миколенко.

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