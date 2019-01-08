Обнародован рейтинг самых дорогих футболистов мира

8 января, 2019, 12:41

Эксперты Международной футбольной обсерватории CIES обнародовали новый рейтинг самых дорогих футболистов мира

Об этом сообщает "Футбол 24".

Первое место в классификации сохранил форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. Его эксперты Международной футбольной обсерватории оценили в 218,5 млн евро. Еще одним футболистом, стоимость которого превысила две сотни миллионов в евровалюте, стал нападающий "Тоттенхэма" и английской национальной команды Гарри Кейн - 200,3 млн. Замкнул тройку лидеров еще один атакующий игрок ПСЖ бразилец Неймар. Его цена - 197,1 млн евро.

Стоимость сразу 27 игроков пересекла отметку в 100 млн евро. Среди них: 16 звезд играют в английской Премьер-лиге, 5 - в испанской Ла Лиге, 3 - в итальянской Серии А, второй французской Лиге 1 и только один - в немецкой Бундеслиге.

Наибольшее представительство среди игроков с ценником 100 млн евро и больше имеет Бразилия (6). Далее идут Англия и Франция (по 5), Аргентина, Португалия, Бельгия (по 2), Египет, Германия, Сенегал, Уругвай и Италия (по одному).

Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые за последние 11 лет на двух получили 10 "Золотых мячей", оказались в рейтинге не в главных ролях. Лидер испанской "Барселоны" - седьмой (171,2 млн евро), а португалец - только 19-й и стоит 127,2 млн.